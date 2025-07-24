В Украине цены на популярную ягоду начали стремительно снижаться: в чем причина

Арбуз

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В Украине стремительно дешевеют арбузы. На отечественном рынке наблюдается обвал цен на бахчевые культуры.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причина — резкий рост предложения и снижение качества плодов из-за погодных условий.

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«Жаркая и солнечная погода ускорила созревание арбузов в полях, что привело к значительному увеличению объемов на рынке», — объясняют специалисты.

В то же время длительная засуха в южных регионах, в частности на подконтрольных территориях, негативно повлияла на качество продукции. Поэтому производители вынуждены снижать цены, чтобы избежать убытков.

Стоимость арбуза колеблется в пределах 5–14 грн за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 36% меньше, чем еще в конце прошлой недели. Некоторые продавцы отдают урожай фактически по себестоимости.

Важно отметить, что такая ситуация наблюдается несмотря на в целом сокращение производства бахчевых в стране. Основные регионы выращивания арбузов, в частности Херсонщина, и дальше находятся под временной оккупацией. Кроме того, многие аграрии понесли потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий еще на этапе посадки.

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По состоянию на сегодняшний день цены уже на 28% ниже, чем были в конце июля 2024 года. И это еще не предел — производители не исключают дальнейшего снижения стоимости. На рынок каждый день поступает новая продукция как от местных хозяйств, так и из-за границы. Спрос при этом остается сдержанным.

Специалисты подчеркивают, что нынешнее удешевление — это следствие одновременного действия нескольких факторов, и до стабилизации рынка еще далеко. Украинцам советуют внимательно относиться к выбору арбуза, обращая внимание не только на цену, но и на качество плодов.

Напомним, в Украине также продолжается снижение цен на картофель урожая 2025 года, фермеры предлагают картофель в диапазоне 11-18 гривен за килограмм (приблизительно 0,26-0,43 доллара), что в среднем на 10% дешевле, чем это было неделю назад.