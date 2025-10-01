- Дата публикации
Категория
Деньги
В Украине цены на популярный овощ упали до самого низкого за четыре года уровня
Цены на лук в Украине достигли рекордного минимума: сейчас овощ стоит дешевле всего за последние сезоны.
В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение стоимости лука. Средние цены на этот овощ за последние семь дней упали еще на 20%.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Сейчас фермеры реализуют лук на внутреннем рынке по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг) в зависимости от качества и объема партии. Это самый низкий уровень стоимости минимум за последние четыре сезона.
Главной причиной падения цен эксперты называют увеличение предложения урожая среднего и низкого качества. Из-за обильных дождей во время сбора урожая значительная часть лука оказалась непригодной для длительного хранения. Чтобы избежать потерь, аграрии стараются быстро распродать такие запасы, постепенно снижая цены.
В то же время продукция высокого качества редко попадает на рынок: ее фермеры оставляют в хранилищах в расчете на будущее подорожание.
По оценкам специалистов, нынешняя стоимость лука уже на 40% ниже, чем в прошлом году в этот же период.
Напомним, на рынке в Украине в период с 22 по 28 сентября зафиксировали заметные ценовые колебания на овощи и фрукты.