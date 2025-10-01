ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
370
Время на прочтение
1 мин

В Украине цены на популярный овощ упали до самого низкого за четыре года уровня

Цены на лук в Украине достигли рекордного минимума: сейчас овощ стоит дешевле всего за последние сезоны.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на лук

Цены на лук / © unsplash.com

В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение стоимости лука. Средние цены на этот овощ за последние семь дней упали еще на 20%.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас фермеры реализуют лук на внутреннем рынке по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг) в зависимости от качества и объема партии. Это самый низкий уровень стоимости минимум за последние четыре сезона.

Главной причиной падения цен эксперты называют увеличение предложения урожая среднего и низкого качества. Из-за обильных дождей во время сбора урожая значительная часть лука оказалась непригодной для длительного хранения. Чтобы избежать потерь, аграрии стараются быстро распродать такие запасы, постепенно снижая цены.

В то же время продукция высокого качества редко попадает на рынок: ее фермеры оставляют в хранилищах в расчете на будущее подорожание.

По оценкам специалистов, нынешняя стоимость лука уже на 40% ниже, чем в прошлом году в этот же период.

Напомним, на рынке в Украине в период с 22 по 28 сентября зафиксировали заметные ценовые колебания на овощи и фрукты.

Дата публикации
Количество просмотров
370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie