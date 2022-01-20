В Украине уменьшается поголовье скота: сколько насчитывают

Зато стало больше птицы.
Поголовье коров , свиней, овец и коз в Украине уменьшается.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Данные Государственной службы статистики свидетельствуют, что сейчас в стране более 5,5 млн. свиней. Это меньше на 6% по сравнению с прошлым годом. Овец и коз стало меньше на 4%. На 6,5% сократилось и поголовье коров.
А за год в стране на 4% увеличилось домашнее птицы. Сейчас в Украине насчитывается 208 млн голов.
Как сообщалось, содержание коров стало невыгодным в Украине: в Минагрополитики анонсировали денежную поддержку фермерам. Малым семейным фермам Минагрополитики обещает выплатить до 10-12 тысяч гривен на корову в год.
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