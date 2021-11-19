В Украине уменьшается производство макаронных изделий: треть продукции - импорт

В нынешнем году произвели на 7% меньше собственного продукта, чем в прошлом.

Треть макаронных изделий на рынке Украины импортированы.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В последние пять лет в Украине наблюдается сокращение объемов производства. Так, в 2021 году было произведено на 7% меньше собственного продукта, чем в прошлом.

Больше макарон импортируют из Италии – почти 50 % от общего количества. Также везут их из Турции и Польши. В свою очередь Украина наращивает экспорт макаронных изделий. Отечественную продукцию везут преимущественно в Венесуэлу, Молдову и Литву.

Как сообщалось, в Украину в октябре ввезли из-за границы рекордное количество сыра – 4,2 тыс. тонн. Основными поставщиками сыра в Украину стали: Польша (41%), Германия (14%) и Нидерланды (11%). Тем временем украинский сыр везут в Казахстан (70%) и Молдову (25%).

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