В Украине уменьшилась стоимость борщевого набора: в чем причина

Дефицит овощей в этом году не предусматривается, а цены на овощной борщевой набор уменьшаются. Морковь, лук, капуста, свекла будут дешеветь до сбора нового урожая.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Рост количества овощей повлиял на уменьшение цены. Именно поэтому цены на овощи уменьшились до оптимальных и приближаются, по мнению Тараса Высоцкого, к себестоимости.

Частично на снижение цены повлияла благоприятная погода – теплая и не засушливая в большинстве регионов. Благодаря положительным ожиданиям большого урожая стоимость запасов также становится меньше, однако коридор цен может не существенно меняться.

В целом стоимость овощей может измениться на 10-15% с учетом потребительской инфляции, однако внезапного роста или уменьшения цены на 50-60% в этом сезоне ожидать не стоит.

Вследствие теплой погоды, роста предложения ранних овощей, а также ограниченной покупательной способности украинцев цены на ранние овощи начали снижаться. Начали дешеветь томаты, огурцы, кубовидные перцы, ранняя капуста.

Напомним, в Украине наблюдается снижение цен на томаты. Это произошло из-за снижения темпов сбыта турецких помидоров и увеличения предложения этого овоща на рынке.

Читайте также: