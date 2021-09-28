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В Украине уменьшилось количество безработных: какая цифра

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В Украине уменьшилось количество безработных: какая цифра

Associated Press

Подсчеты сделали в Госстате.

В Украине уменьшилось количество безработных.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным Госстата, во втором квартале 2021 года безработных насчитали более полутора миллионов. К слову, это на 200 тыс. меньше, чем в первом.

Следует заметить, что уровень занятости населения старше 15 лет составляет почти 50%. В возрасте до 70 лет — почти 60%.

Как сообщалось, уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 9,3%. В первом квартале 2021 этот показатель был на уровне 10,5%.

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