В Украине упростили процедуру оформления выплат на детей: что изменилось

Кабинет министров Украины усовершенствовал и упростил механизм выплат пособий семьям с детьми.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Теперь с заявлением о выплате пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до года и «єЯсла» можно обратиться не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, но и через ЦПАУ или уполномоченных представителей громад.

Механизм начисления средств обновлен

пособие по беременности и родам можно оформить на текущий счет «Дія. Картка» (без специального режима использования)

пособие по уходу до года и «єЯсла» уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования. Пенсионный фонд откроет такой счет через отделение АО «Ощадбанк» во время обращения.

‍Еще одно нововведение — расширение списка категорий, на которые родители смогут потратить «детские» деньги. В частности, они получат возможность оплачивать большее количество товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка.

Увеличился и срок для обращения за выплатами. Теперь заявление на пособие по уходу до года можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год.

Кроме того, продлен срок оформления помощи «єЯсла»: если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода — с месяца после первого дня рождения ребенка (но не раньше января 2026 года) и до трехлетнего возраста.

