В Украине усилят лимиты на банковские переводы: кого коснутся ограничения

В два этапа: какие ограничения на переводы ждут вновь и неактивного бизнеса с 1 сентября

В Украине будут введены новые ограничения на денежные переводы для вновь и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.

Об этом говорится в обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

Первый Меморандум был подписан 10 декабря 2024 года. Сначала к нему присоединились четыре крупных банка-эмитента, а сам документ оставался открытым для присоединения других банков и предоставлятелей платежных услуг. В последствии к инициативе присоединялись другие участники рынка.

К началу 2026 к нему присоединились более 50 банков и финучреждений.

«Ключевая цель меморандума — обеспечение прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предупреждение мошенничества и недопущение использования финансово-банковской системы в незаконных целях путем введения единых правил работы для всех подписантов», — говорится в сообщении.

Что известно об ограничениях

Как добавляет «Экономическая правда», банки согласились соблюдать лимит на переводы в объеме 100 тыс. грн в месяц — для клиентов с низким уровнем риска и 50 тыс. грн в месяц — для высокорисковых клиентов.

Для лиц, имеющих подтвержденные источники доходов (например, получают зарплату через банк), объем которых превышает 100 тыс. грн, предел устанавливается на уровне ежемесячного подтвержденного дохода.

Что известно об ограничениях для ФЛПов

Эти изменения касаются новых (до 6 месяцев) и неактивных (спящих) ФЛПов. Под «спящими» ФЛПами понимают тех, которые были неактивны в течение длительного времени, но возобновили работу и начали проводить операции.

Первый этап ограничения, который начнется 1 сентября 2026 года:

для ФЛП 1 группы — до 600 тыс. грн в месяц;

для ФЛП 2 и 3 группы — до 3 млн грн в месяц.

Второй этап (с 1 декабря):

для ФЛП 1 группы — до 400 тыс. грн в месяц;

для ФЛП 2-3 группы — до 1 млн грн в месяц.

Ранее мы писали, что банки все более внимательно проверяют переводы между физлицами. Даже операции между родственниками могут стать поводом к финмониторингу и требованиям дополнительных документов.

