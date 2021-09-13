В Украине усилят ответственность за незаконное строительство: что ждет нарушителей

В Украине усилят ответственность за незаконное строительство: что ждет нарушителей

За соответствующий законопроект уже этой осенью должны проголосовать депутаты.

Незаконное строительство в Украине заморозят и возьмут под государственный контроль. А объекты, которые строятся незаконно, не попадут в Единую градостроительную электронную систему.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 сентября.

Такие изменения планируются в рамках реформирования градостроительной политики. Законопроект уже внесен на голосование депутатам во втором чтении.

По словам Ассоциации специалистов по недвижимости, отныне застройщиков, нарушающих строительное законодательство, будут наказывать действеннее. На объекты будут накладывать арест, а застройщику грозит уголовная ответственность за ложную информацию о строительстве сроком до трех лет. Или штраф в размере почти 230 тысяч гривен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку