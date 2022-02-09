В Украине ускорилась инфляция: что в январе подорожало больше всего

В Украине ускорилась инфляция: что в январе подорожало больше всего

Потребительские цены в январе 2022 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

За первый месяц 2022 года рост потребительских цен в Украине ускорился. В январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом сообщили в среду, 9 февраля, в Государственной службе статистики.

Также читайте Какой будет инфляция в Украине в 2022 году: экономический прогноз

Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. В январе цены выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Если сравнивать с январем 2021 года, то рост еще более ощутим — 14%.

Среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 20,5%. В диапазоне от 1% до 3,9% выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло.

Государственная служба статистики Украины

В то же время на 0,5% подешевело подсолнечное масло. Правда, по сравнению с январем 2021 года его цена на 34% больше. Подешевели в январе также одежда и обувь – на 5,4% и 6,1% соответственно.

Напомним, в 2021 году уровень инфляции в Украине был самым большим за последние четыре года. Рост потребительских цен достиг 10%.

Читайте также: