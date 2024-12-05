В Украине ускорилась инфляция: в НБУ объяснили причины подорожания продуктов

Рост цен на продукты ускорился из-за неблагоприятной для урожая погоды летом и осенью.

В октябре инфляция в Украине увеличилась до 9,7% в годовом исчислении и превысила прогнозы Национального банка. По данным регулятора, цены продолжили расти и в ноябре.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Да, продовольственная инфляция выросла вследствие более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельскохозяйственные культуры. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административная инфляция и цены на топливо", – говорится в документе.

Также в октябре усилилось фундаментальное инфляционное давление. Среди причин роста базовой инфляции НБУ называет быстрое подорожание обработанных продуктов питания из-за увеличения стоимости сырья, затрат на электричество и зарплату, а также эффектов переноса девальвации в предыдущие периоды на цены.

Финансисты также отметили, что в этом году цены на продукты также стремительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды летом и осенью, что негативно повлияло на урожайность, качество и сроки созревания агропродукции, в первую очередь, локальных фруктов и овощей.

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"Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее росли цены на услуги, в том числе по здравоохранению, связи и личного ухода из-за роста производственных издержек", – добавили в НБУ.

В то же время в октябре замедлилось подорожание горючего. При этом цены на алкоголь и табак показали стремительный рывок вверх, в частности из-за ослабления гривны и борьбы с контрабандой.

Ускорился рост цен на лекарства и другие товары медицинского назначения.

Напомним, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука, Нацбанк не исключает, что по итогам 2024 года инфляция в стране превысит прогнозы. Вероятно, она будет составлять не менее 10%.

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