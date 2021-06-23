В Украине ускорился рост экономики на фоне улучшения ситуации с COVID-19 — Шмыгаль

На улучшение показателей повлияла ситуация с пандемией.

В Украине улучшились темпы роста всех секторов экономики. Ожидается, что в течение 2021 года, экономика вырастет более чем на 4 процента.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 августа.

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"Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4 процента. Одним из факторов, который может стать драйвером роста экономики это, конечно, инвестиции и увеличение инвестиционная активности", — заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что принятый закон о государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями ( инвестнянь. — Ред.) уже получил положительные отзывы бизнеса.

Напомним, в НБУ заявили, что украинская экономика выходит из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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