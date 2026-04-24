В Украине установили новые предельные цены на электроэнергию: что изменится с 1 мая

Состоится повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса / © Associated Press

Реклама

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии с 1 мая 2026 года.

Об этом идет речь в официальном сообщении регулятора.

Отмечается, что изменения касаются рынка на сутки вперед (РДН), внутрисуточного рынка (ВДР) и балансирующего рынка.

Реклама

Соответствующее постановление было проголосовано на заседании комиссии 23 апреля этого года. Новые тарифы вводятся уже с начала мая.

Новые ценовые ограничения

На рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке:

максимальная предельная цена — 15 000,00 грн/МВт·ч на все часы

минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт·ч на все часы

На балансирующем рынке:

максимальная предельная цена — 17 000,00 грн/МВт·ч на все часы

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч на все часы

«Просмотр предельных цен должен создать условия для стабильной работы рынка в условиях дефицита генерации, а также повысить заинтересованность импортеров в поставках электроэнергии для покрытия пикового спроса», — отметили в комиссии.

Реклама

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.

Зимой из-за дефицита электроэнергии НКРЭКУ временно повысила прайс-кепы до 31 марта, чтобы стимулировать импорт и работу генерации. Это позволило сократить продолжительность отключений электроэнергии для потребителей на 1,5 очереди.