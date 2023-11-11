В Украине утвердили бюджет на 2024 год: как вырастут зарплаты и пенсии

Верховная Рада утвердила бюджет на 2024 год.
Верховная Рада Украины 9 ноября проголосовала за государственный бюджет на 2024 год и утвердила его в целом.
Так, доходы в бюджете 2024 года заложены на уровне 1,768 трлн грн, расходы – 3,35 трлн грн; дефицит бюджета Украины составляет 1,57 трлн.
Минимальную зарплату в 2024 году повысят дважды: в январе и апреле. При расчете бюджета решили перенести второе повышение с лета на апрель следующего года.
Минимальная заработная плата после двух повышений увеличится с 6700 до 8000 грн.
По оценкам правительства, средняя зарплата составит 21809 грн. Реальная зарплата увеличится на 8,5% (это с учетом инфляции).
Минимальную пенсию в Украине в январе 2024 года увеличат с 2093 до 2361 грн. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. А за стаж сверх нормы за каждый дополнительный год будут доплачивать до 23,6 грн.
Также в январе следующего года повысят пенсии для украинцев, которые выполнили требования к стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и достигли 65-летия. С января 2024 года пенсия увеличится с 2680 до 2840 грн.
Раньше мы писали, как распределят средства из госбюджета на 2024 год.
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