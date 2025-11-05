ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

В Украине утвердили программу "Зимняя поддержка": кто получит выплаты и сколько

В рамках программы «Зимняя поддержка», более 660 тысяч наиболее уязвимых граждан получат единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Деньги

Деньги

Правительство Украины утвердило новую программу социальной помощи «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплату единовременного пособия в размере 6500 гривен наиболее уязвимым категориям населения.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кого программа охватит?

Программа направлена на тех граждан, которые нуждаются в наибольшей поддержке в условиях осенне-зимнего периода. В общей сложности планируется охватить более 660 тысяч человек.

Помощь предназначена для следующих категорий:

  • Дети-сироты.

  • Дети под опекой и попечительством.

  • Дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях.

  • Внутри перемещенные лица с детьми.

  • ВПЛ, которые имеют инвалидность.

  • Одинокие пенсионеры.

Как и когда произойдут выплаты?

Сумма составляет — 6500 грн на человека. Денежные средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Деньги можно будет потратить на самое необходимое: лекарства, одежду и обувь.

Ранее мы сообщали, что налоги заявку на получение выплат в рамках программы «Зимняя поддержка» можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Речь идет о сумме в 1000 грн., также дополнительно будут выплаты по 6500 грн. для уязвимых слоев населения.

Также Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 января 2026 года изменит систему государственной поддержки семей с детьми. Документ предусматривает существенное повышение единовременной выплаты за рождение ребенка до 50 тысяч гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie