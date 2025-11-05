В Украине утвердили программу "Зимняя поддержка": кто получит выплаты и сколько

Деньги

Правительство Украины утвердило новую программу социальной помощи «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплату единовременного пособия в размере 6500 гривен наиболее уязвимым категориям населения.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кого программа охватит?

Программа направлена на тех граждан, которые нуждаются в наибольшей поддержке в условиях осенне-зимнего периода. В общей сложности планируется охватить более 660 тысяч человек.

Помощь предназначена для следующих категорий:

Дети-сироты.

Дети под опекой и попечительством.

Дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях.

Внутри перемещенные лица с детьми.

ВПЛ, которые имеют инвалидность.

Одинокие пенсионеры.

Как и когда произойдут выплаты?

Сумма составляет — 6500 грн на человека. Денежные средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Деньги можно будет потратить на самое необходимое: лекарства, одежду и обувь.

Ранее мы сообщали, что налоги заявку на получение выплат в рамках программы «Зимняя поддержка» можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Речь идет о сумме в 1000 грн., также дополнительно будут выплаты по 6500 грн. для уязвимых слоев населения.

Также Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 января 2026 года изменит систему государственной поддержки семей с детьми. Документ предусматривает существенное повышение единовременной выплаты за рождение ребенка до 50 тысяч гривен.