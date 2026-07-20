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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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2560
Время на прочтение
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В Украине утвердили тарифы на свет с 1 августа: сколько будем платить

Кабмин продлил действие действующего тарифа для населения до 31 октября 2026 года. Таким образом, по меньшей мере, до конца октября украинцы будут оплачивать свет по нынешней цене.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Свет не подорожает

Свет не подорожает / © pixabay.com

В августе украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВтч. То есть повышения расценок не будет.

Для домохозяйств, для которых электроэнергия является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. На время отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч, однако только в случае потребления до 2 000 кВт/ч в месяц

Если же эта норма будет превышена, платить придется полный тариф — 4,32 грн за 1 кВт*ч.

При наличии трехзонных электросчетчиков тариф на свет составит:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-ч

  • с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч

  • с 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-ч

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
2560
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