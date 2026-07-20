В Украине утвердили тарифы на свет с 1 августа: сколько будем платить

Свет не подорожает / © pixabay.com

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В августе украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВтч. То есть повышения расценок не будет.

Для домохозяйств, для которых электроэнергия является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. На время отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч, однако только в случае потребления до 2 000 кВт/ч в месяц

Если же эта норма будет превышена, платить придется полный тариф — 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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При наличии трехзонных электросчетчиков тариф на свет составит:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-ч

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч

с 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-ч

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.

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