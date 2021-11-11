В Украине увеличилась зарплата работников сельского хозяйства: сколько платят

Уровень выплат поднялся в нескольких областях.

В Украине за год зарплата работников сельского хозяйства выросла на 18%.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1" 11 ноября.

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По данным Министерства аграрной политики, заработная плата составляет около 12 тыс. грн. Уровень таких выплат поднялся – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Львовской и Киевской областях.

Кроме того, выросла зарплата рабочих в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Выплаты стали больше на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 12,5 тыс. грн.

Как сообщалось, средняя зарплата украинцев за сентябрь выросла почти на 250 гривен. По данным Госстата, до налогообложения ее размер составил более 14 тысяч гривен. Больше всего в первый месяц осени получали работники в столице – более 20 тысяч. В тройку регионов с низким уровнем дохода вошли Черновицкая, Черниговская и Херсонская области. Там работники получают в среднем 11 тысяч гривен.

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