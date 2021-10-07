В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки раз: перечень видов и размер такс

В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки раз: перечень видов и размер такс

Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза, окуня — в 186 раз.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины относительно увеличения размеров такс за незаконный вылов рыбы.

Как сообщает Министерство аграрной политики, соответствующее постановление 6 октября 2021 года было утверждено на заседании Кабмина.

"Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, как надо. Браконьерами проще заплатить штраф, потому что он составил 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Размер такс за незаконный вылов ряда видов рыб и других водных биоресурсов:

карася серебристого — в 93 раза (от 17 до 1581 грн)

окуня — в 186 раз (от 17 до 3162 грн)

красноперки — в 23 раза (от 68 до 1564 грн)

линя — в 13,4 раза (от 119 до 1598 грн)

леща — в 9,7 раза (от 170 до 1649 грн)

щуки — в 10,2 раза (от 340 до 3468 грн)

судака — в 7 раз (от 510 до 3587 грн)

сома — в 12 раз (от 425 до 5117 грн)

раков — в 130 раз (от 25,5 до 3332 грн).

"Истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем кажется. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовству, будет жестче", — убежден Роман Лещенко.

Напомним, под Чернобылем задержали браконьера с жуткой находкой. Максимальное наказание, которое грозит охотнику — ограничение свободы на срок до трех лет.

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