В Украине увеличились объемы строительства: какие области в лидерах

В жилищном сегменте работы выросли почти на 2%.
В Украине выросли объемы строительства. По данным Госстата, с начала года строительные компании возвели новых объектов более чем на 3% больше.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 2 ноября.
Так, по итогам сентября в жилищном сегменте работы выросли почти на 2%. А вот нежилых помещений – почти на 5%. Наиболее интенсивно строительство проводилось в Тернопольской, Черкасской и Одесской областях. Падение показателей зафиксировано в Черновицкой, Закарпатской и Кировоградской областях.