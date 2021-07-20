В Украине увеличилось количество должников: за что больше всего не платят

В Украине увеличилось количество должников: за что больше всего не платят

С начала 2021 появилось более 700 000 новых долгов.

В реестре должников стало больше украинцев: количество выросло почти на 15%.

Такие данные обнародовали аналитики платформы Опендатабот, рассказали в Сніданку з 1+1.

С начала года в реестре появилось более 700 тысяч новых долгов. Быстрее всего растет задолженность украинцев за коммунальные услуги, перед банками — из-за кредитов, а также — за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД.

К слову, тем, кто попадает в единый реестр должников, грозит запрет выезда за границу, блокирование денег на счетах и взыскании задолженности по всех официальных доходов.

Как сообщалось, 6 июля, вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинцев, что оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке.

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