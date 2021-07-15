В Украине увеличился средний размер пенсий: насколько выросли выплаты

По состоянию на 1 июля средняя пенсия составляет 3778 гривен.

Средний размер пенсии в Украине увеличился на 54 гривны.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде, сообщили в Сніданку з 1+1.

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По состоянию на 1 июля средняя пенсия составляет 3778 гривен. По словам ведомства, самый высокий размер средней пенсии в столице — более пять тысяч гривен. Самый низкий — в Тернопольской области — почти три тысячи гривен.

Выплаты выше средней по Украине также получают пенсионеры Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской областей.

Пенсионный фонд Украины

Как сообщалось, в Украине от 1 июля увеличивается размер пенсионных выплат гражданам. Повышенную выплату получит более пяти миллионов украинских пенсионеров. Повышение пенсий связано с ростом прожиточного минимума и будет касаться тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию и тех, кто не получил ее пересчете от 2019 года.

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