В Украине уже более 200 тыс. ФЛП установили кассовые аппараты

В Украине уже более 200 тыс. ФЛП установили кассовые аппараты

Соответствующее решение вступило в силу всего две недели назад с 1 января этого года.

В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики государства. Так, на сегодняшний день, 12 января, физические лица-предприниматели зарегистрировали уже более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО.

Об этом в своем Telegram сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетьманцев.

Он поблагодарил налогоплательщиков "за выявление гражданского сознания" и напомнил, что " фискализация — это не о налогах и штрафах, это, в первую очередь, прозрачность и цивилизованные правила ведения бизнеса".

Напомним, с 1 января 2022 года кассовые аппараты и фискальные чеки являются обязательными для большинства покупок. Требование, против которого так долго выступали участники движения "Save ФЛП", вступило в силу. Теперь продавец обязан выдать покупателю фискальный чек, и об этой транзакции будет знать налоговая и будут уплачены налоги.

В то же время, устанавливать кассовые аппараты обязаны не все ФЛПы. Так, пользование кассовыми аппаратами могут избежать ФЛПы 1-й группы — те предприниматели, которые не имеют наемных работников и осуществляют розничную торговлю за наличные деньги на рынках, или работающие по модели бизнеса B2B (бизнес для бизнеса — Ред.).

Кассовые аппараты и фискальные чеки теперь обязательны для большинства покупок | Новости Украины

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