В Украине уже продают первые арбузы: откуда их привезли и сколько стоят

Арбуз / © pexels.com

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В Украине начали продавать первые отечественные арбузы. Цены на них пока высокие — в мелкой группе за килограмм просят 40 гривен.

Об этом говорится в видеообзоре рынка «Столичный».

Цены на первые арбузы — откуда привезли

Уточняется, что первые партии арбузов привезли не из Херсона, а из Николаевской области. Покупателям предлагают ранний сорт «Лузитана». Это небольшие плоды с характерным желтым пятном на боку, которые отличаются ярко-красной мякотью и высоким содержанием сахара.

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В то же время массовые продажи знаменитых арбузов херсонских ожидаются уже во второй половине июня. Кроме арбузов на рынке расширился ассортимент других летних фруктов и ягод:

Абрикосы привезли из Одесской области. Крупные плоды стоят 85 грн/кг, а фрукты меньшего размера можно найти по 55 грн/кг.

Ежевика: на прилавках появилась первая ягода из Никопольщины, цена за килограмм большой ежевики составляет 230-250 гривен.

Голубика: мелкую ягоду реализуют по цене 240 грн/кг.

Черешня: все еще остается в продаже, ее стоимость колеблется в широком диапазоне — от 30 до 140 грн/кг в зависимости от качества и размера.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, украинские производители начали сбор первого урожая голубики открытого грунта. Как и в прошлом году, сезон стартовал в начале июля, однако покупателям придется платить за ягоду заметно больше.

Также украинцев удивили цены на малину в июне. Сезонная ягода стоит как ценный деликатес.

К слову, доходы от продажи урожая с огорода могут не облагаться налогом только при условии соблюдения требований Налогового кодекса и установленных лимитов.

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