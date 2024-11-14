В Украине уже создано дополнительно 0,9 ГВт распределенной генерации — Госэнергонадзор

На начало ноября в Украине создано дополнительно около 900 МВт дополнительной резервной генерации, распределенной по регионам.

Об этом идет речь в сообщении Государственной инстанции энергетического надзора Украины.

«По информации от областных военных администраций, критическая инфраструктура обеспечена альтернативными индивидуальными источниками питания на достаточно высоком уровне. Около 900 МВт мощности таких источников энергии уже на сегодняшний день установлены на объектах критической инфраструктуры», – отметил руководитель Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Эта дополнительная генерация будет включаться для питания объектов критической инфраструктуры в период возможных обесточений.

Работа по установке дополнительных генерирующих мощностей продолжается.