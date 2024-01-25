В Украине в 2024 году планируют строительство 4 новых атомных реакторов – Галущенко

Все реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС.

Летом или осенью 2024 года в Украине планируется начать строительство четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать потерянные из-за войны с РФ энергетические мощности.

Об этом в четверг, 25 января, сообщил агентству Reuters министр энергетики Герман Галущенко.

Два блока с реакторами будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, остальные два будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС, добавил Галущенко.

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"Думаю, что [начнем строительство] летом-осенью", – сказал министр, отметив, что для начала работ нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать.

В агентстве напомнили, что к строительству 3-го и 4-го реакторов Хмельницкой АЭС приступили еще в 1980-х годах, но впоследствии заморозили.

За годы независимости в Украине было построено три новых атомных реактора – по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Сегодня три АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают более 55% потребностей страны в электроэнергии, но Киев намерен расширить этот сектор, чтобы компенсировать временную потерю Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе.

Напомним, Rolls-Royce ведет переговоры с крупнейшей частной энергетической компанией Украины о строительстве ряда мини-АЭС.

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