В Украине в 2026 году вырастут акцизы на топливо, сигареты и сладкие напитки: как изменятся цены

Рост акциза на горючее / © ТСН.ua

В Украине с 2026 года вырастут акцизы на топливо, сигареты и сладкие напитки. Из-за увеличения акцизов и других факторов цены на топливо могут вырасти да 1-2 грн/л.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов сообщил в эфире телемарафона.

По словам народного депутата, повышение акциза на сигареты составит около 5%. А для топлива изменение будет в пределах от 10 до 17%.

«На следующий год нас ожидает повышение акциза на сигареты примерно на 5%. Я напомню, что это движение, которое мы идем уже с 2018 года. Если мы говорим о топливе, то изменение акциза будет от 10% до 17%. Это даст поступлений в бюджет почти плюс 15 миллиардов. И также планируется закон об акцизе на сладкую воду, который должен в бюджет дать почти 8 миллиардов», — рассказал Леонов.

Он отметил, что кроме акциза, на стоимость топлива влияет и ряд других факторов. Депутат сообщил, на сколько может подорожать топливо в 2026 году.

«Мы должны понимать, что если мы говорим о повышении акциза на топливо, то он не равен повышению стоимости топлива. Есть еще много факторов, которые на это влияют. Это и транспортные вопросы, и логистика, и курс валюты, и так далее. И эксперты прогнозируют примерное повышение из-за акцизов на следующий год на топливо от 1 до 2 гривен», — рассказал член финансового комитета парламента.

Напомним, Украина планирует в 2026 году увеличить акциз на топливо до 18%, а на табак — почти на 5% в рамках евроинтеграционных обязательств. Дополнительно Леонов в сентябре информировал о разработке законопроектов по акцизу на сладкие напитки и налогообложения операций на электронных платформах («закон об OLX»).

Заметим, что накануне комитет Верховной Рады поддержал законопроект №14025, известный как «налог на OLX», вводящий международный автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах. Ожидается, что это принесет в госбюджет около 14 млрд грн. Ключевые правки предусматривают налоговую льготу до 2000 евро и вступление в силу закона только после присоединения Налоговой службы к международному соглашению.