В Украине в апреле произошел автоматический перерасчет пенсий: кого это касается

С 1 апреля в Украине трудоустроенным пенсионерам перечислят пенсии без их обращения.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Органы Пенсионного фонда осуществляют такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров. В этом году пенсии перечислят лицам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года получили право на проведение перерасчета, то есть либо приобрели 24 месяца страхового стража, либо прошли два года от назначения пенсии или предварительного перерасчета”, – говорится в сообщении.

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В Украине из около 10 млн пенсионеров работать продолжают 2,7 млн человек. По закону раз в два года они имеют право на перерасчет выплат, потому что их стаж растет. И этот перерасчет происходит автоматически в апреле.

В ПФУ подчеркнули, что в этом году "дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной" – как предусмотрено законом, это 1 апреля.

“Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы. При осуществлении перерасчета специалисты фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только приобретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты”, – объяснили в фонде.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что повышение выплат для продолжающих работать пенсионеров будет касаться около 600 тысяч украинцев.

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