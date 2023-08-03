В Украине в августе прогнозируют подорожание топлива: сколько может стоить литр бензина

В Украине в августе ожидается повышение цен на топливо. Бензин может стоить 55 грн за литр, а дизтопливо вероятно подорожает до 53-54 грн.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал эксперт Сергей Куюн.

Эксперт отметил, что в июле цены на топливо не так резко выросли, как ожидалось, поскольку трейдеры заранее ввезли в Украину много топлива в мае-июне. Он добавил, что в августе на некоторых сетях цены уже выросли в среднем на 2 грн.

Кроме роста налогообложения в Украине, произошел рост цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов с 75 до 85 долларов за баррель. Рост будет продолжаться, прогнозирует эксперт, мы тоже это ощутим.

"Это потянет цену на горючее в Украине в пределах месяца и прибавит удорожание еще до 5 грн на текущий момент. Август будет достаточно напряженным. 55 грн за литр — это то, что мы уже видим четко. Дизпальное — 53-54 грн", — считает Сергей Куюн.

Эксперт добавил, что, вероятно, снижение цен на топливо может произойти только в октябре 2023 года.

Напомним, экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона заявил, что существенных повышений цен на топливо не должно быть.

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