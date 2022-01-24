В Украине в марте на 500 грн увеличатся пенсии: Шмыгаль рассказал, кто получит доплаты

В Украине в марте на 500 грн увеличатся пенсии: Шмыгаль рассказал, кто получит доплаты

В Украине на 14% проиндексируют пенсии.

В Украине с 1 марта в среднем на 500 грн увеличатся пенсии.

Об этом 24 января на брифинге после заседания СНБО сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В этом году от 1 марта мы проиндексируем, как и прописано, пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, 5 млн 900 тыс. получателей страховых пенсий, назначенных до 2019 года, получат доплаты в среднем 500 грн. Военные пенсионеры, люди из числа ликвидаторов с инвалидностью получат также доплаты на 700-1500 грн. Будут увеличены минимальные пенсии для людей, не имеющих страхового стажа. Помимо этого, увеличатся размеры государственной помощи и доплаты для людей возрастом 75-80 лет. То есть будет уже не 500 грн, а 570 грн и 456 грн. Также в этом году заработает система доплат для 70-летних пенсионеров", - сказал Шмыгаль.

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