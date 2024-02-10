В Украине в марте повысят пенсию на 1 тысячу гривен, но не всем

Средний размер прибавки к пенсионным выплатам может составлять около 13%.

В марте 2024 года в Украине повысят пенсии во время плановой индексации. По оценкам Минсоцполитики, средний размер прибавки может составлять около 13%. Дополнительную тысячу гривен получат пенсионеры, которые сейчас получают расчетный размер пенсии в размере около 7,7 тысячи грн.

Соответствующие расчеты опубликованы на сайте obozrevatel.

Прибавка будет зависеть от стажа и зарплаты, от которой рассчитываются выплаты.

Увеличение пенсии на 1 тысячу грн получат украинцы, которые имеют выплаты в размере от 7692 грн. Важно, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и т.д.

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Согласно последнему отчету ПФУ, в Украине пенсию до 3 тысяч грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тысяч гривен в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тысяч грн. То есть для большинства пенсионеров индексация не сильно повлияет на размер выплат.

Следующее повышение пенсий состоится в апреле для пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж.

Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, поэтому увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому более 65 лет и выполнивших норму по стажу.

Напомним, в Украине состоится индексация пенсий 2024 года и изменится система начисления пенсий – она станет бальной.

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