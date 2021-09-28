В Украине в разгаре сезон винограда: какая стоимость ягод и почему фермеры бьют тревогу

В Украине в разгаре сезон винограда: какая стоимость ягод и почему фермеры бьют тревогу

Украинцы мало потребляют виноград.

В Украине в разгаре сезон винограда. Впрочем, фермеры бьют тревогу, ведь отдают его за бесценок.

Почему нет спроса на ягоду и какова ее стоимость, рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

Виноград на рынке стоит около 70 гривен. В супермаркетах — цены выше — до 100 грн. На оптовых рынках в среднем килограмм "белого" винограда можно приобрести за 25 грн. Если говорить о "черных сорта", то их продают чуть дороже — 27 грн. К слову, год назад этот показатель был вдвое выше нынешнего.

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Экономист Олег Пендзин объясняет, от чего произошел спад цен: "Уровень потребления винограда еще даже меньше, чем яблок. Уровень потребления винограда достаточно небольшой: его нет в потребительской корзине. Виноград дорогой среди других фруктов".

Цена уменьшилась еще и потому, что он достиг во всех хозяйствах и теперь на рынке большая конкуренция. "Несмотря на то, что были сделаны большие затраты на выращивание этого урожая, а цена, которая предлагается рынком, не перекрывает их прямой себестоимости. Они имеют убытки", — говорит эксперт.

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Еще одна проблема — это капризы погоды, объясняет винодел из Хмельницкой области Богдан Павлов. "Год был очень дождливый и не очень теплый. У нас на винограднике были проблемы с болезнями. Виноград немного заболел, но удалось сохранить урожай и гроздья наполняются", - говорит он.

Следует заметить, что качество украинского винограда можно считать очень высоким. Виноград полезен для желудка, сердца и иммунной системы, для памяти и зрения. Впрочем, есть стоит в меру — не более 200 граммов в день. Дело в том, что виноград, кроме витаминов, имеет много калорий.

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