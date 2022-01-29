В Украине в январе вырос уровень средней заработной платы: где платят больше всего

Самую низкую зарплату в январе аналитики зафиксировали в Закарпатье.
Уровень средней заработной платы в январе 2022 года немного увеличился и составляет 18 тысяч гривен, рассказали эксперты кадровых порталов.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 28 января.
Так, по данным аналитиков, самый высокий уровень зарплат в столице. Здесь специалистам в среднем готовы платить больше 30 тысяч гривен. На втором месте – Одесская область. Здесь предлагают в среднем больше 20 тысяч. В пятерку также вошли Николаевская, Сумская и Днепропетровская области.
Самую низкую зарплату в январе аналитики зафиксировали в Закарпатье. Там предлагают чуть больше 12 тысяч гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики исследовали, как в 2021 году изменилась минимальная зарплата в 64 странах мира. Украина оказалась на 25-м месте этого рейтинга.
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