Официальный курс валют на 12 мая был установлен на уровне 43,95 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс евро составляет 51,72 грн, что на 13 копеек выше, чем вчера.

Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 12,2 копеек.

В обменниках доллар продают в среднем по 43,7 грн. Покупают за 44,55 грн.

За евро в обменниках предлагается 51,5 грн. Продают по 52,25 грн.

Напомним, гривна в последнее время снова стабилизировалась и даже несколько усилилась, но, по мнению специалистов, это скорее говорит о проблемах в украинской экономике, чем о положительных для гривны изменениях на рынке валют.

