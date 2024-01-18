В Украине внесли в список спонсоров войны известного производителя шоколада: все детали

Компания продолжает работать в РФ и даже поставляла свою продукцию на российскую кондитерскую фабрику, шоколад которой входит в сухпайки армии окупантов.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего мирового производителя шоколада – швейцарскую компанию Barry Callebaut.

Об этом передает пресс-служба НАПК.

В Агентстве напомнили, что Barry Callebaut работает в РФ более 15 лет и имеет на ее территории 3 фабрики. В Москве в бизнес-центре Alcon даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut, вторая по размерам в компании.

Пока компания так и продолжает удерживать в России 3 фабрики и платить налоги в бюджет страны-агрессорки, из которого идут деньги на убийства украинцев. Она также поставляла свою продукцию на российскую кондитерскую фабрику, шоколад которой входит в сухпайки армии окупантов.

Компания производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных сделок с Россией. В 2023 году на рынок России компанией было импортировано товаров на сумму более 94 млн. дол. США, что более чем в три раза превышает показатели 2022 года. Среди импортируемых товаров – кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

Товары "первой необходимости"

После начала полномасштабного вторжения Barry Callebaut доставляла в РФ шоколад под видом товаров первой необходимости.

В компании заявили, что шоколад якобы "является частью ежедневного рациона многих". Это утверждение манипулятивно, поскольку в соответствии с законодательством страны-агрессорки ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости.

Исполнительный директор компании Питер Бун со своей стороны оправдывался, что "военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом".

По информации НАПК, Barry Callebaut продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Никаких попыток осудить войну РФ против Украины от руководства компании не было.

Ранее сообщалось, что PepsiCo запретила упоминания о войне и поддержке Украины в своей рекламе. До этого НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

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