В Украине военные могут получить дополнительную выплату за ранение: какие документы для этого нужны

Выплаты военным

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В Украине ввели новую финансовую помощь для военнослужащих или членов их семей, пострадавших в результате вражеских атак.

Об этом сообщает правительственный сервис Ветеран PRO.

Речь идет об единовременной денежной выплате в размере 5000 гривен. Средства выделяют за ранение, контузию или увечье, полученные при обстрелах.

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Кто именно имеет право на финансовую помощь

Получить денежную поддержку от государства могут не все военнослужащие. Организаторы программы четко обозначили круг лиц, имеющих право на выплату.

«Рассчитывать на выплаты могут военные, зарегистрированные на территории Херсонской области и получившие ранения из-за вражеских обстрелов непосредственно в этом регионе. Вместо защитника подать документы могут его близкие родственники или законные представители», — говорится в сообщении.

В то же время в программе есть ограничение, на которое следует обратить внимание. Деньги не выплатят, если ранение защитник получил при непосредственном выполнении боевых задач по защите Украины на линии фронта. Эта помощь направлена именно на случаи, когда военные пострадали от обстрелов области в тыловых районах или во время пребывания по месту регистрации.

Куда обращаться для подачи заявки

Для оформления выплаты раненому бойцу или его официальному представителю необходимо обратиться лично в профильные учреждения. Подать заявление онлайн пока невозможно. Обращаться нужно в:

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управления социальной защиты населения;

подразделения по вопросам ветеранской политики;

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации в Херсонской области.

Какие документы необходимо подготовить

Чтобы рассмотрение заявки прошло успешно, необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающих личность, факт ранения и проживания в регионе.

«Для подачи заявки следует подготовить паспорт или ID-карту, идентификационный код, а также документ о регистрации места жительства в области. Обязательны медицинская справка или официальное подтверждение полученного ранения, документ о факте обстрела (например, выдержка из ЕРДР), военный билет или удостоверение УБД, а также банковские реквизиты счета в формате IBAN», — отмечают специалисты.

После детальной проверки всех данных и принятия позитивного решения средства в размере 5000 гривен будут автоматически перечислены на указанный счет заявителя.

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Напомним, Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установлению конкретных сроков службы.

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Команда Минобороны представит нардепам концепцию реформы, которая предусматривает повышение зарплат на передовой до 400 тысяч гривен, внедрение двухлетних контрактов и увольнение для отдельных категорий защитников.

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