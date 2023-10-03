В Украине военным увеличили доплаты: кто будет получать 100 тысяч гривен

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 гривен.
В Министерстве обороны Украины увеличили перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Выплаты военнослужащим будут выглядеть следующим образом:
- 100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
- 100 000 гривен – военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
- 50 000 гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;
- 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.
"Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен", — говорится в сообщении.
Между тем, выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и некоторых других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.
Читайте также:
- В Одесской области бухгалтер присвоил более 10 млн грн из зарплат морпехов ВСУ
- Выплаты военным 2023: кто в июне получит 30, 50, 100 тыс. гривен
- Зарплата военнослужащего в Украине: кто получает 100 тысяч и как происходит выплата