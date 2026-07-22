В Украине военный сбор могут заменить налогом на восстановление

Правительство рассматривает новый налог на восстановление вместо военного сбора после войны / © Getty Images

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Украина рассматривает возможность введения налога на восстановление, который заменил бы 5-процентный военный сбор после войны.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике.

Как вариант, рассматривают его замену на налог на восстановление, параметры которого будут четко определены в переходном законодательстве уже после окончания войны.

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Успешное завершение пересмотра открывает Украине доступ ко второму траншу по программе в размере около 690 млн долларов США.

По результатам пересмотра стороны согласовали обновленный график реализации структурных реформ, корректирующие меры по устранению отставаний и дополнительные политические обязательства, необходимые для дальнейшего выполнения программы.

Основные маяки, которые необходимо принять для получения полного транша:

отменить НДС-освобождение для упрощенной системы и повысить порог регистрации плательщиком НДС со вступлением в силу с 1 января 2028 года — конец апреля 2027;

принять закон о налоге на доходы от цифровых платформ и отменить налоговое освобождение для дешевых импортных посылок — конец июля 2026 года;

подать правила против уклонения / злоупотреблений упрощенной системой налогообложения — конец декабря 2026 года;

подать изменения в Налоговый кодекс для повышения порога внеплановых проверок по заявкам на возмещение НДС и отрицательным значением НДС со 100 тысяч грн до 1 млн грн — конец августа 2026 года.

7 апреля 2026 года Верховная Рада определила, что действие 5% военного сбора должно автоматически прекратиться через три года после завершения военного положения. После этого ставка вернется к уровню 1,5%, действовавшему до 2024 года.

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