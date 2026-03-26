В Украине возросла себестоимость продуктов: что подорожает первыми

В Украине зафиксирован рост себестоимости производства сельскохозяйственной продукции на 15–20% по сравнению с прошлым сезоном. На удорожание повлияли расходы на логистику, электроэнергию, горючее, налоги и выплаты заработных плат.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для «Новости.LIVE».

Почему растет стоимость товаров

Покупатели в супермаркетах уже наблюдают повышение цен на базовые продукты питания. В частности, на куриные яйца, хлеб, молочную и мясную продукцию. По словам эксперта, текущая стоимость потребительских товаров формируется под влиянием комплекса факторов, где ключевую роль играют энергоносители и логистические цепочки.

Несмотря на существенный рост издержек производителей, Денис Марчук отмечает, что это не всегда приводит к автоматическому скачку розничных цен для потребителей.

Влияние международных рынков

Отдельное внимание заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета уделил культурам, которые идут на экспорт. Он пояснил, что стоимость пшеницы или других зерновых на Украине не устанавливается внутренними производителями единолично. Поскольку страна является частью глобальной торговой системы.

«То, что мы выращиваем, корректируется на международных рынках. Мы не можем вырастить пшеницу и сказать, что она будет стоить 300 долларов, потому что цена в Украине не формируется. Мы являемся членами международной торговли, поэтому цены зависят от котировки на международных биржах», — подчеркнул Марчук.

По оценкам эксперта, если на иностранных рынках цены останутся стабильными, производителям придется самостоятельно покрывать возросшие издержки. В таком случае удорожание продукции на внешних рынках может не произойти, а финансовая нагрузка полностью ляжет на плечи аграриев.

Напомним, в Украине фиксируют очередное удешевление картофеля из-за слабого спроса и увеличения предложения. Часть урожая фермеры вынуждены быстро распродавать из-за ухудшения качества.

Также цены на столовую свеклу на рынке продолжают снижаться третью неделю подряд.

Ранее мы сообщали, что до конца марта 2026 возрастут цены на молочную продукцию.