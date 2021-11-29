В Украине возросло количество ФЛП, специализирующихся на ІТ-технологиях

В Украине возросло количество ФЛП, специализирующихся на ІТ-технологиях

Более 80% ІТ-компаний работают именно по такой схеме с работниками.

За год на 40% возросло количество ФЛП, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах в Украине.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Более 80% ІТ-компаний работают именно по такой схеме с работниками. Эксперты говорят, что эта модель повлекла за собой стремительный рост ІТ-индустрии в стране.

По данным Национального банка Украины, за девять месяцев 2021 выручка IT-бизнеса достигла почти 5 млрд долларов.

Как сообщалось, около 70% украинцев готовы отказаться от социального пакета в пользу заработной платы. Таковы результаты исследования, проведенного на одной из платформ поиска работы. более 80% опрошенных соискателей ставят на первое место заработную плату, выбирая наилучшее место работы. Далее в рейтинге приоритетов – команда.

Читайте также: