В Украине возвращают денежную компенсацию за "пакунок малюка": детали решения

Государственные органы должны в ближайшее время разъяснить порядок получения компенсации.

Правительство приняло постановление о возобновлении денежной компенсации за "пакунок малюка", которое было временно приостановлено с 1 января 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно решению, компенсационные выплаты будут производиться по обновленным правилам:

Деньги можно потратить только в определенных магазинах – до конца 2025 года будет действовать перечень участвующих в программе заведений.

Пока что выплаты будет осуществлять только "ПриватБанк", пока не будут заключены новые договоры с другими банками.

До сентября 2025 года будет введена специальная система учета, которая упростит контроль за выплатами и их использованием.

Также государственные органы в ближайшее время должны разъяснить порядок получения компенсации. Теперь ожидается скорая реализация принятого решения.