В Украине возвращают денежную компенсацию за "пакунок малюка": детали решения

Государственные органы должны в ближайшее время разъяснить порядок получения компенсации.
Правительство приняло постановление о возобновлении денежной компенсации за "пакунок малюка", которое было временно приостановлено с 1 января 2025 года.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Согласно решению, компенсационные выплаты будут производиться по обновленным правилам:
- Деньги можно потратить только в определенных магазинах – до конца 2025 года будет действовать перечень участвующих в программе заведений.
- Пока что выплаты будет осуществлять только "ПриватБанк", пока не будут заключены новые договоры с другими банками.
- До сентября 2025 года будет введена специальная система учета, которая упростит контроль за выплатами и их использованием.
Также государственные органы в ближайшее время должны разъяснить порядок получения компенсации. Теперь ожидается скорая реализация принятого решения.
Читайте также :