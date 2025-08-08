В Украине впервые за два года снизились цены: какие товары подешевели в июле

Продукты / © Pixabay

В Украине зафиксировано снижение потребительских цен в июле впервые за последние два года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены снизились на 0,2% по сравнению с июнем. Одновременно замедлилась годовая инфляция — с 14,3% в июне до 14,1% в июле.

Наиболее заметно подешевели продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,1%. В частности, цены на овощи упали на 23,9%, а сахар снизился на 2,8%. Также наблюдалось удешевление одежды и обуви — на 4,6%.

Впрочем, некоторые товары, наоборот, подорожали. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,8%, что связано с повышением стоимости табачной продукции на 2,6%.

Несмотря на снижение отдельных позиций в июле, в годовом исчислении продукты все еще значительно подорожали — в среднем на 22,6%. Более всего выросли цены на яйца (на 82,4%), фрукты (на 52,1%), подсолнечное масло (на 30,4%), масло (на 27,8%), мясо (на 24,2%) и молоко (на 20,3%). Единственным подешевевшим в годовом измерении продуктом остался сахар — минус 5,4%.

Кроме продуктов, ощутимо возросла стоимость услуг: связь подорожала на 15,1%, услуги ресторанов и гостиниц — на 15%, здравоохранения — на 12,3%, образования — на 12,1%.

Напомним, на этой неделе зафиксировано очередное снижение цен на украинском рынке тепличных помидоров.

Благоприятная погода в большинстве регионов позволила возобновить активный сбор урожая как в теплицах, так и на открытых полях. В то же время, объемы предложения растут, что лишь усиливает давление на рынок — особенно с учетом того, что спрос, по словам фермеров, остается вялым.

На сегодняшний день стоимость качественных помидоров колеблется в пределах 40-55 грн за килограмм, что на 12% меньше, чем в конце прошлой недели.