В Украине временно будут продавать импортные сигареты с маркировкой государств-членов ЕС

В Украине временно будут продавать импортные сигареты с маркировкой государств-членов ЕС

В апреле-мае часть международных производителей табачных изделий – члены ассоциации «Укртабак» – начинают импортировать в Украину сигареты из стран ЕС. Это стало возможным благодаря соответствующим законодательным изменениям.

Война в Украине привела к существенным перебоям в производстве табачных изделий, что повлияло на непрерывность их снабжения. Члены ассоциации «Укртабак» были вынуждены частично или полностью ограничить выпуск продукции на украинских фабриках. Украинский рынок, потребности которого ранее покрывались за счет внутреннего производства, стал зависим от импорта.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос и обеспечить поступления в госбюджет от акцизных сборов, Верховная Рада временно, до окончания военного положения, разрешила импорт и продажу сигарет с фильтром и ТВЭН с маркировкой государств-членов ЕС (включая язык надписей на пачке). Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.

Такие табачные изделия обозначаются украинскими марками акцизного налога и содержат информацию о максимальной розничной цене и дате производства. Кроме того, на период действия военного и чрезвычайного положения разрешается использовать акцизные марки, предназначенные для ТВЭН, а также для сигарет с фильтром.

Обращение импортируемых изделий с маркировкой государств-членов ЕС возможно не дольше трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

С актуальным перечнем торговых марок, импортируемых в Украину, можно ознакомиться, просмотрев информацию о максимальных розничных ценах производителей и импортеров подакцизных товаров на официальном сайте ГНС Украины: https://tax.gov.ua/cigars.