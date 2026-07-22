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В Украине все же взлетят цены на газ и свет: в МВФ назвали последний "дедлайн"
МВФ предлагает Украине уже с 2027 года начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию. Перед пересмотром цен власти должны создать эффективную систему поддержки социально уязвимых семей.
Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения в 2027 году. Перед этим власти должны усилить адресную поддержку социально уязвимых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ.
В документе отмечено, что процесс пересмотра тарифов может начаться в 2027 году. В то же время, перед их повышением Украина должна создать достаточно эффективную систему адресной социальной защиты населения.
До конца февраля 2027 года власти обязались провести комплексную оценку действующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это должно помочь определить наиболее эффективные способы защиты социально уязвимых домохозяйств.
По оценке МВФ, постепенное повышение тарифов должно способствовать финансированию восстановления энергетической инфраструктуры, сокращению долгов предприятий энергетического сектора и уменьшению объема скрытых бюджетных субсидий.
В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов к июлю. Теперь срок выполнения этого структурного маяка был перенесен на конец октября.
В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы. В Фонде считают, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции, необходимые для обновления энергетического сектора.
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения. Его ввели на период военного положения и еще на шесть месяцев после его завершения.
В то же время, мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.
Напомним, ранее в МВФ дали неожиданный прогноз по экономике Украины. В рейтинге-прогнозе по экономикам, которые будут развиваться быстрее всего до 2031-го, Украина заняла третье место. В период, когда большие экономики переживают стагнацию, маленькие страны станут драйверами роста.
Для Украины МВФ закладывает среднегодовой рост на уровне 3,8%, а наиболее успешным прогнозируется 2028 с показателем около 4,2%.