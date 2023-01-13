В Украине вслед за луком поползли вверх цены и на морковь: какая сейчас ее стоимость

В Украине продолжает дорожать морковь, цены на которую начали повышаться еще перед новогодними праздниками.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Отмечается, что рост цен связан с тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в этом году был достаточно скромным. То есть предложение моркови сокращается, а спрос остается высоким.

Так, сегодня украинские фермеры уже ведут реализацию моркови по 17-24 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в канун новогодних праздников.

Таким образом, в настоящее время морковь в Украине уже стоит в среднем в 2,3 раза дороже, чем в первой половине января 2022 года.

Цены в Украине

Напомним, что ранее также сообщалось о существенном подорожании после новогодних праздников лука. Так, с начала 2023 года лук на украинском рынке подорожал в среднем на 12%. Прибавили в начале 2023 года в цене и яблоки.

По прогнозам экспертов, вырастет стоимость и курятины, мяса и сала. Эти продукты могут прибавить в цене еще около 30%. А вот яйца весной наоборот могут подешеветь.

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