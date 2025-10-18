В Украине второй месяц подряд дорожает популярный овощ

Огурцы

Реклама

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают стремительно расти уже пятую неделю подряд. Подорожание провоцируется дефицитом продукции, ведь предложение в местных тепличных комбинатах остается ограниченным, тогда как спрос на этот сегмент рынка остается высоким.

Об этом отмечают эксперты EastFruit

Из-за ограниченного предложения производители получили возможность повышать отпускные цены на имеющуюся продукцию. По данным аналитиков, к концу текущей недели тепличные огурцы уже отгружались по цене 75-90 грн за килограмм (примерно $1,80-2,16/кг), что в среднем на 15% больше, чем неделей ранее.

Реклама

Эксперты объясняют, что дефицит продукции затрудняет стабилизацию цен и создает условия для дальнейшего подорожания. В то же время высокий спрос побуждает производителей максимально использовать имеющиеся запасы и продолжать поднимать цены на уже готовую продукцию.

На фоне ограниченного предложения украинские импортеры уже готовятся к активным закупкам тепличных овощей в Турции. Такие закупки традиционно начинаются во второй половине октября, когда предложение продукции местного производства существенно уменьшается. Наибольшие объемы импорта огурцов в Украину обычно приходятся на период с декабря по февраль, когда сезон украинских теплиц практически завершается.

Аналитики отмечают, что турецкие теплицы станут основным источником огурцов для украинского рынка, если дефицит местной продукции сохранится, и это может еще больше повлиять на цены.

Сегодня тепличные огурцы в Украине предлагаются на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Операторы рынка не исключают, что в случае сохранения высокого спроса и стабильного сбыта тепличные комбинаты продолжат поднимать цены на свою продукцию.

Реклама

Таким образом, дефицит, высокий спрос и подготовка импортеров к закупкам на внешнем рынке создают условия для дальнейшего роста цен на украинские тепличные огурцы в течение следующих недель.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть пять причин почему полезно есть огурцыежедневно и какие витамины они содержат.