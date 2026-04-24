В Украине введены новые правила подтверждения стажа: как это сделать без трудовой книжки

Как подтвердить страховой стаж

В Украине официально начали действовать новые законодательные нормы, значительно упрощающие процедуру подтверждения трудового стажа для граждан. Принятый закон №13705-д от 9 апреля 2026 года, регулирующий подтверждение стажа по-новому, стал ответом на вызовы войны, из-за которой многие потеряли доступ к архивам, трудовым книжкам или оказались в ситуации, когда их предприятия были уничтожены или закрыты.

Как подтвердить страховой стаж без трудовой книги: цифровые реестры и альтернативные методы

Теперь отсутствие бумажной трудовой книжки не является непреодолимым препятствием для оформления пенсии. Основным источником информации о профессиональном пути человека становятся государственные электронные реестры.

Если же данных в реестрах окажется недостаточно, закон предлагает три действенных механизма:

Документальное подтверждение . Использование сохраненных справок, приказов или выписок, свидетельствующих о периодах работы.

Свидетельские показания. Если документы отсутствуют, стаж могут подтвердить не менее двух коллег, работавших вместе с заявителем (процедура регулируется Кабинетом Министров).

Судебный порядок. Признание стажа из-за решения суда в тех случаях, когда другие способы невозможны.

Защита прав работников при задолженности работодателя

Важной новацией является подход к страховым взносам. Даже если работодатель имеет задолженность и фактически не оплатил средства в бюджет, этот период могут быть отнесены к страховому стажу работника. Главным условием для этого является предоставление отчетности от предприятия за соответствующие рабочие периоды.

Что должен делать Пенсионный фонд

Новый закон возлагает на Пенсионный фонд Украины дополнительные обязанности по информированию населения. Теперь специалисты фонда обязаны самостоятельно сообщать гражданам о нехватке определенных данных в реестрах. Кроме того, они должны предоставить исчерпывающие разъяснения относительно того, как человек может подтвердить утраченные периоды работы, чтобы обеспечить себе надлежащие пенсионные выплаты.