В Украине ввели в оборот новую 10-гривневую монету: как выглядит / © НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 30 сентября 2025 года, в канун Дня защитников и защитниц, презентовал и ввел в обращение новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Силам беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в НБУ.

Новая монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и чествует самый молодой род войск, созданный в 2024 году. На презентации заместитель председателя НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что Силы беспилотных систем являются символом технологического превосходства и интеллекта украинской армии.

Монета номиналом в 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс: Идентичен стандартной 10-гривневой монете образца 2018 года (с номиналом, гербом и годом чеканки).

Реверс: Главный элемент — эмблема Сил беспилотных систем ВСУ в виде стилизованной стальной ласточки, символизирующей технологичность и скорость. Реверс также содержит надписи: «СИЛЫ БЕЗПИЛОТНЫХ СИСТЕМ ВСУ» и девиз формирования: «НАШЕ ОРУЖИЕ — УМ».

Тираж монеты составит около 10 миллионов штук, которые будут постепенно поступать в наличное обращение через банки и СИТ-компании. Монета обязательна к приему как обычная 10-гривневая монета.

Кроме того, часть тиража (20 тыс. шт.) будет сформирована в специальные ролики по 25 монет, которые можно будет приобрести с 02 октября 2025 года в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов.

