В Украине ввели в оборот новые 200 гривен: в НБУ рассказали, что делать со старыми купюрами

Деньги / © Фото из открытых источников

Реклама

Национальный банк Украины официально ввел в денежное обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Главной особенностью новинки стала патриотическая надпись «Слава Украине! Героям слава!», который будет теперь украшать одну из самых популярных купюр страны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Как выглядят обновленные 200 гривен

Обновление коснулось всего одного элемента визуального оформления. Лозунг расположен в правом верхнем углу купюры. Все остальные характеристики — от портрета Леси Украинки до цветовой гаммы и защитных элементов полностью повторяют образец 2019 года.

Реклама

«Новые банкноты начали поступать в обращение с 25 февраля», — сообщил регулятор.

Деньги / © НБУ

Патриотический лозунг появляется на украинских деньгах постепенно. НБУ начал этот процесс еще в 2024 году. Первыми надпись «Слава Украине! Героям слава!» получили банкноты номиналом 500 и 1000 гривен (с 8 августа 2024).

Впоследствии, 23 августа того же года, лозунг был добавлен на 50-гривневые купюры. В августе 2025 года очередь дошла до банкнот номиналом 20. Внедрение надписи на 200-гривневых банкнотах стало логическим продолжением этой инициативы.

Нужно ли менять старые купюры

В Нацбанке успокаивают украинцев: специально обменивать старые 200-гривневые купюры на новые не нужно. Старые и обновленные банкноты будут использоваться параллельно без временных ограничений.

Реклама

«Обновленные 200-гривневые банкноты имеют статус законного платежного средства на всей территории страны», — подчеркивают НБУ.

Регулятор добавляет, что новые деньги обязательны к приему для всех граждан и учреждений. Никаких ограничений по их использованию в расчетах не предусмотрено.

В Украине обновляют валюту — последние новости

Напомним, НБУ продолжает обновление наличного обращения и постепенно изымает из него устаревшие банкноты.

По состоянию на март 2026 купюры первого и второго поколения, выпущенные до 2003 года, уже потеряли статус платежного средства и не принимаются для расчетов. В то же время, их можно обменять в отделениях банков на действительные банкноты.

Реклама

Из обращения полностью выведены старые купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен разных лет выпуска — с 1992 по начало 2000-х.

В НБУ объясняют, что за время существования гривни было выпущено четыре поколения банкнот, отличающихся дизайном и уровнем защиты, поэтому устаревшие варианты постепенно изымаются для повышения безопасности.

В то же время регулятор уже готовится к выводу из обращения и других купюр с устаревшим дизайном, в том числе 20 гривен образца 2003 года, 50 гривен образца 2004 года, 100 гривен образца 2005 года, 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца.

Также в Украине бумажные гривны номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца потеряли статус платежного средства и больше не принимаются для расчетов.

Реклама

В НБУ объясняют, что определяющим является дизайн банкноты, а не год ее выпуска. Такие купюры постепенно изъяли из обращения и заменили соответствующими монетами.