Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1827
1827
Время на прочтение
1 мин
1 мин

В Украине ввели в обращение новые деньги: как выглядит банкнота

Нацбанк обновил дизайн 20-гривневой банкноты. Купюры будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег.

Анастасия Павленко
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ обновил дизайн одной из банкнот

НБУ обновил дизайн одной из банкнот / © Фото из открытых источников

Национальный банк Украины ко Дню Независимости ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом в 20 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

На оборотной стороне банкнот в правой верхней части размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!» Остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и у банкнот образца 2018 года.

Новые 20 гривен / © НБУ

Новые 20 гривен / © НБУ

С 21 августа 20-гривневые купюры начали поступать в банки. Ими заменят изношенные денежные знаки, и их свободно будут выдавать клиентам.

В то же время, украинцам специально осуществлять обмен денег не нужно. Деньги нового образца просто постепенно вытеснят старые изношенные банкноты. А все 20-гривневые купюры, выпущенные ранее, останутся в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что в Украине могут появиться новые монеты вместо копеек. Национальный банк Украины планирует отчеканить тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Сейчас в обращении всего две копеечные монеты номиналом 10 и 50. От десятки планируют отказаться, полсотни еще происходят не менее 5 лет.

