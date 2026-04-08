В Украине выпустили необычную монету 10 гривен к Пасхе: как выглядит (фото)

К праздникам Пасхи в Украине ввели в обращение новую памятную монету «Пасхальная радость. Писанка». Она есть продолжение серии от НБУ «Украинское наследие». Монета в форме пасхального яйца посвящена традициям украинской росписи, которую в 2024 году внесли в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как выглядит новая монета

В этом году дизайн монеты посвящен культуре Полесья. Аверс изделия разделен крестом на четыре сектора, каждый из которых представляет традиционное писанкарство конкретного региона:

Ровенщина: волны, сетка и грабельки;

Волынь: фрагменты звезды, точки и солнце;

Житомирщина: солнце и грабельки;

Киевщина: спирали и сетка.

Каждый элемент имеет глубочайшее значение. Солнце и звезда олицетворяют энергию. Волны — воду и долголетие. А спирали символизируют бесконечность жизни.

На реверсе монеты изображена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины — розой (звездой), выполненной в красном и черном цветах.

Новая серебряная монета НБУ 10 гривен в форме писанки / © НБУ

Технические характеристики и тираж

Как сообщили в НБУ, памятная монета имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Для украшения использовали цветную эмаль и патинирование. Автором дизайна является Александра Кучинская. Общий тираж монеты ограничен — до 15 000 штук.

«В прошлом году мы положили начало пасхальной традиции — выпуск монет в форме писанки. В этом году мы чтим традиции одного из древнейших этнографических краев Украины — Полесье. Именно полесские орнаменты отражают новую памятную монету», — подчеркнули в банке.

Где купить новую монету 10 гривен

Купить новую монету можно с 7 апреля 2026 г. в интернет-магазине НБУ или в банках-дистрибьюторах. Выпуск входит в серию «Украинское наследие», которая популяризирует давнюю культуру и искусство Украины.

Напомним, с февраля в Украине появятся обновленные банкноты номиналом в 200 гривен. Главной особенностью модификации стало появление национального лозунга.